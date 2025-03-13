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Видео: работа на лапах с Саулем Альваресом от первого лица

Видео: работа на лапах с Саулем Альваресом от первого лица
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Опубликовано видео работы на лапах с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом от первого лица.

Напомним, следующий бой мексиканский атлет проведёт 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником будет представитель Кубы Уильям Скалл.

Саулю 34 года. В своём рекорде Альварес имеет 62 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, а также два поражения, и два поединка были признаны ничьей.

Канело последний бой провёл 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе (США). Его соперником был пуэрториканец Эдгар Берланга. Поединок завершился победой Альвареса единогласным решением судей.

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