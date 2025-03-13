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Рафаэль Физиев ответил, кто должен драться следующим за титул с Исламом Махачевым

Рафаэль Физиев ответил, кто должен драться следующим за титул с Исламом Махачевым
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Топовый боец UFC азербайджанец Рафаэль Физиев ответил, кто должен драться следующим с действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Мне так хотелось бы, чтобы Гэтжи получил титульный шанс. Он заслуживает этого поединка больше, чем кто-либо другой в дивизионе. Надеюсь, он его получит. Если он действительно получит бой с Исламом, то я буду болеть за Джастина», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе, Гэтжи победил Физиева единогласным решением судей. Для бойцов это был реванш.

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