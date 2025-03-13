Царукян: Чендлер и Пимблетт не на моём уровне. Это просто хайповый бой

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мнением насчёт предстоящего поединка между американцем Майклом Чендлером и англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США) и станет соглавным событием вечера.

«Я не слежу за ними. Это просто хайповый бой. Не буду его смотреть, они не на моём уровне», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.