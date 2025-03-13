Макгрегор отреагировал на заявление Трампа о том, что считает его великолепным бойцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях (в полулёгком и лёгком весе) ирландец Конор Макгрегор отреагировал на лестной заявление президента США Дональда Трампа. Тот признался в симпатии к Печально известному.

«Спасибо, президент Трамп», — написал на своей странице в социальных сетях Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не выступает порядка 3,5 лет. Последний бой ирландский атлет провёл в июне 2021 года на турнире UFC 264, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником был бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье. Бой завершился победой Бриллианта техническим нокаутом в первом раунде.