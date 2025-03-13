Белал Мухаммад: в бою с Делла Маддаленой покажу всем, что я являюсь лучшим боксёром в UFC

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад заявил, что не собирается прибегать к борьбе в предстоящем поединке с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой.

«Я собираюсь выйти на ринг против Джека и не собираюсь проводить ему тейкдауны вообще. Покажу ему и всем фанатам, что я лучший боксёр в UFC в полусреднем весе, покажу «стиль Канело». Поверьте, вам стоит включить мой поединок», — приводит слова Мухаммада портал Bloody Elbow.

Напомним, бой между Мухаммадом и Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая в Монреале (Каанада).