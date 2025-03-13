Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад: в бою с Делла Маддаленой покажу всем, что я являюсь лучшим боксёром в UFC

Белал Мухаммад: в бою с Делла Маддаленой покажу всем, что я являюсь лучшим боксёром в UFC
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад заявил, что не собирается прибегать к борьбе в предстоящем поединке с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой.

«Я собираюсь выйти на ринг против Джека и не собираюсь проводить ему тейкдауны вообще. Покажу ему и всем фанатам, что я лучший боксёр в UFC в полусреднем весе, покажу «стиль Канело». Поверьте, вам стоит включить мой поединок», — приводит слова Мухаммада портал Bloody Elbow.

Напомним, бой между Мухаммадом и Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая в Монреале (Каанада).

Материалы по теме
Белал Мухаммад заявил, что Шавкат Рахмонов — следующий в очереди на титульный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android