Биспинг назвал бойца, у которого наибольшие шансы подраться с Махачевым в следующем бою

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг назвал бойца, у которого наибольшие шансы подраться с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым в следующем бою.

«На самом деле, существует множество вариантов развития карьеры для Илии Топурии в лёгком весе. Однако реальность такова, что Ислам Махачев вскоре должен провести поединок, как и Топурия. Джастин Гэтжи хочет побороться за пояс, но в данный момент его это не особенно волнует. Я считаю, что Джастин Гэтжи счастлив зарабатывать огромные деньги, выходить в октагон и быть самим собой.

Если говорить реалистично, то любой из этого списка — Ислам, Арман [Царукян], Чарльз [Оливейра] и Джастин — может стать следующим соперником Махаева. Однако если вы предложите мне поспорить, то я думаю, что мы увидим вскоре бой Ислама с Илией Топурией», — приводит слова Биспинга портал BJ Penn.