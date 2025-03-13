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Биспинг назвал бойца, у которого наибольшие шансы подраться с Махачевым в следующем бою

Биспинг назвал бойца, у которого наибольшие шансы подраться с Махачевым в следующем бою
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг назвал бойца, у которого наибольшие шансы подраться с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым в следующем бою.

«На самом деле, существует множество вариантов развития карьеры для Илии Топурии в лёгком весе. Однако реальность такова, что Ислам Махачев вскоре должен провести поединок, как и Топурия. Джастин Гэтжи хочет побороться за пояс, но в данный момент его это не особенно волнует. Я считаю, что Джастин Гэтжи счастлив зарабатывать огромные деньги, выходить в октагон и быть самим собой.

Если говорить реалистично, то любой из этого списка — Ислам, Арман [Царукян], Чарльз [Оливейра] и Джастин — может стать следующим соперником Махаева. Однако если вы предложите мне поспорить, то я думаю, что мы увидим вскоре бой Ислама с Илией Топурией», — приводит слова Биспинга портал BJ Penn.

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