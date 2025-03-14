Нганну: тогда я победил Фьюри. Но хочу провести реванш, чтобы расставить все точки над «i»

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну выразил желание провести реванш с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри, особенно учитывая то, как прошёл первый бой между нами. Как мне кажется, я победил в том поединке. В контракте был пункт о реванше. Поэтому мне необходимо попытаться добиться второго боя, чтобы расставить все точки над «i», — приводит слова Нганну портал RMC Sport.

Напомним, Нганну и Фьюри провели бой по боксу 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился победой Тайсона раздельным решением судей.