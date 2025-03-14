Анкалаев: стероидный Джонс расстроился, когда я победил Перейру. Прекращай бегать от Тома

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к чемпиону UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцу Джону Джонсу.

«Стероидная машина Джонс был разочарован тем, что я победил Алекса Перейру. Пожалуйста, сразись с большим Томом, прекращай от него бегать», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. На кону стоял титул UFC в полутяжёлом весе. Победу одержал Магомед единогласным решением судей.