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Армен Петросян исключён из ростера UFC

Армен Петросян исключён из ростера UFC
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Армянский боец, выступавший в среднем весе (до 84 кг), Армен Петросян исключён из ростера североамериканской лиги UFC, поскольку его контракт завершился. Об этом сообщили представители организации.

Напомним, Петросяну 34 года. В данный момент он идёт на серии из трёх поражений.

Контракт с североамериканской лигой Армен подписал после того, как одержал победу нокаутом на реалити-шоу Dana White’s Contender Series 2021. Вскоре он дебютировал на турнире UFC Fight Night 202, который состоялся 26 февраля 2022 года. Тогда его соперником был бразилец Грегори Родригес. Бой завершился победой Петросяна раздельным решением судей.

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