Боец UFC Роман Долидзе поделился мнением о возможном бое между дю Плесси и Чимаевым

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе грузин Роман Долидзе поделился мнением о возможном поединке между чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это будет непростой поединок для каждого из них. Мне очень интересно это противостояние. Хамзат — боец, который может перевести на землю любого. Но не думаю, что у него есть возможность финишировать каждого на настиле. А когда Хамзат не может финишировать оппонента, то у него начинаются проблемы, поскольку он проседает по кардио.

Возможно, он сможет забрать стартовые отрезки, однако после этого, вероятно, у Хамзата возникнут проблемы», — приводит слова Долидзе портал Bloody Elbow.