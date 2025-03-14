Нганну ответил, по каким правилам он проведёт следующий бой — по ММА или боксу

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну ответил, по каким правилам он проведёт следующий поединок — по ММА или боксу.

«Пока не могу сказать, однако мне хотелось бы провести бой по боксу. В последнее время всё больше склоняюсь к выступлению в ринге, особенно после операции на колене», — приводит слова Нганну портал RMC Sport.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.