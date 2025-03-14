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Деметриус Джонсон не считает поражение Джона Джонса судейской ошибкой

Деметриус Джонсон не считает поражение Джона Джонса судейской ошибкой
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Бывший чемпион UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон поделился мнением насчёт единственного поражения действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг соотечественника Джона Джонса.

«Он проиграл Мэтту Хэмиллу. Джон, чёрт возьми, проиграл. Он нарушил правила. Неважно, выигрываешь ты на секунду или на пять миль – победа есть победа. Было ли такое, чтобы Джона финишировали? Нет, не было. Но его дисквалифицировали [за запрещённый удар], что привело к поражению. Так что он всё-таки проигрывал», — приводит слова Джонсона портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Мэттом Хэмиллом и Джоном Джонсом состоялся на турнире The Ultimate Fighter 10 Finale, который прошёл в Лас-Вегасе 5 декабря 2009 года. Тогда победу дисквалификацией одержал Хэмилл в результате того, что Джон нанёс запрещённый удар локтем 12-6 (под прямым углом, лёжа на оппоненте. — Прим. «Чемпионата»).

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