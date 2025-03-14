Хамзат Чимаев жёстко опрокинул игрока из команды соперника во время футбольного матча

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев жёстко опрокинул игрока из команды соперника во время футбольного матча.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Чимаев разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в средней весовой категории австралийцем Робертом Уиттакером. Их бой являлся соглавным событием ивента и завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в североамериканской лиге. Хамзат к настоящему моменту имеет в своём рекорде 14 побед и ни одного поражения.