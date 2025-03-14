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Арман Царукян дал прогноз на потенциальный бой между Махачевым и Топурией

Арман Царукян дал прогноз на потенциальный бой между Махачевым и Топурией
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мнением насчёт потенциального поединка между действующим чемпионом UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым и экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

«Это будет трудный поединок. Илия обладает хорошим ударом и классно боксирует. Однако, насколько мне известно, Топурия никогда не встречался с такими сильными борцами, как Ислам. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Расклад в этом бою 50 на 50», — приводит слова Царукяна портал MMA News.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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