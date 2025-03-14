Поединок между Ризваном Куниевым и Кёртисом Блэйдсом перенесли в третий раз — источник

Бой между бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе американцем Кёртисом Блэйдсом и российским дебютантом лиги Ризваном Куниевым перенесли на турнир UFC Fight Night, который состоится 17 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщил сам Куниев в интервью на YouTube-канале Dmitriy Smolyakov.

Бойцы изначально должны были подраться 22 февраля на турнире UFC Fight Night 252, а позже — на UFC 313.

Ризвану Куниеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2024-м через Претендентскую серию Даны Уайта получил контракт с UFC. Всего на счету Куниева в MMA 13 побед и два поражения.

Блэйдс предыдущий поединок провёл в июле 2024 года. Тогда он потерпел поражение от ныне действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.