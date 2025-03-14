«Интересно подраться с Литвиным и Маканом». Милохин — о следующих оппонентах

Популярный российский блогер Даня Милохин назвал соперников, с которыми ему было бы интересно провести бои по боксу.

«Как будто бы у меня нет именно имён, с кем я хотел бы подраться. Если выбирать, то с Литвиным и с Маканом было бы интересно. Но вообще, я думаю, скоро блогеры не захотят со мной биться и в размен пойдут MMAшники — поп-ММА. Я думаю, они захотят.

Мой режим дня? Я просыпаюсь в 8–8:30 утра. Меня кормит мама моего тренера, еду к ним завтракать, они живут в моём районе. В 11 тренировка, после неё обед — опять же у мамы тренера. Приехал домой, поспал два часика, и в восемь часов у меня ещё одна тренировка вечерняя. Ложусь часов в 11 сейчас. Обычно в 10, а сейчас позже, потому что бой будет ночью — после 12», — сказал Милохин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.