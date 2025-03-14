Анкалаев: Перейра меня удивил по ходу боя, так как приходилось бегать за ним

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался насчёт поединка с представителем Бразилии Алексом Перейрой, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313. Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

«Чувствовал себя во время поединка с Перейрой отлично. Хотя Алекс меня удивил. Я думал, он будет идти на меня, а получилось так, что приходилось за ним бегать, чтобы его достать. Чувствовал, что бой складывается в мою пользу. Шёл вперёд, не пропускал удары, за исключением лоу-киков. Но я отвечал на руках. Реванш с Перейрой? Он не продлится пять раундов и не будет таким тяжёлым, как этот», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Dmitriy Smolyakov.