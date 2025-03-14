«Вы получите свободу слова и оружие!» Стрикленд выступил за присоединение Канады к США

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд поддержал идею президента США Дональда Трампа присоединить к стране Канаду и сделать её 51-м штатом в составе государства.

«Канада должна просто войти в состав США. Канадцы получат свободу слова, а ещё оружие! Намного круче [того, что есть сейчас]… Автоматы, пистолеты, всё-всё-всё оружие и взрывчатку! Представляете, как свобода и оружие помогут вам пережить зиму?» — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия), Стрикленд разделил октагон с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.