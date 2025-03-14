Волкановски: на UFC 314 вы увидите того Волка, к которому привыкли. Я вернусь и верну пояс

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски уверен в своей победе в бою с представителем Бразилии Диего Лопесом, где на кону будет стоять титул UFC в категории до 66 кг. Их поединок станет главным событием турнира UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США).

«На UFC 314 вы увидите того Волка, к которому привыкли. Я возвращаюсь и верну себе титул. Вы увидите того же действующего чемпиона, которого всегда помните», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Волкановски провёл последний бой 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме (США). Его соперником был испано-грузин Илия Топурия. Бой завершился победой Матадора нокаутом во втором раунде. Для Александра это поражение стало вторым подряд.