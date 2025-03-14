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Тренер Анкалаева: реванш с Перейрой? Никаких проблем. Все видели, какие они у Маги бываю

Тренер Анкалаева: реванш с Перейрой? Никаких проблем. Все видели, какие они у Маги бываю
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Сухраб Магомедов, являющийся главным тренером действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, подтвердил готовность провести незамедлительный реванш с экс-чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Никаких проблем [с реваншем]. Все видели, какие у Маги бывают реванши. Так что, думаю, проблем не будет. А то, что Мага хромает сейчас, это трудовые моменты», — сказал Магомедов в интервью на YouTube-канале Dmitriy Smolyakov.

Первый поединок между Магомедом и Алексом состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

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