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Тайсон Фьюри отреагировал на назначение Александру Усику обязательного претендента

Тайсон Фьюри отреагировал на назначение Александру Усику обязательного претендента
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на назначение бывшему абсолютному чемпиону миру в супертяжёлом весе непобеждённому украинцу Александру Усику обязательного претендента по линии WBO.

«Как раз вовремя! Дайте Джозефу Паркеру его шанс», — сказал Фьюри в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила 34-летнего новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) обязательным соперником Александру Усику. Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться о поединке до 12 апреля.

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