Ислам Махачев рассказал об общении с игроками «Динамо» Мх после их матча с «Динамо» М

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал об общении с игроками махачкалинского «Динамо» после матча с московским «Динамо», который состоялся 8 марта и прошёл в рамках 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 4:0.

«У нас скоро будет небольшой сюрприз. Я буду ближе к игрокам. Буквально в следующих матчах уже. В раздевалку просто заходил после игры [со «Спартаком»] поддержать, увидеть ребят. Я со многими знаком», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

Напомним, Махачев в последнем поединке, который состоялся на UFC 311, победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.