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Ислам Махачев рассказал об общении с игроками «Динамо» Мх после их матча с «Динамо» М

Ислам Махачев рассказал об общении с игроками «Динамо» Мх после их матча с «Динамо» М
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал об общении с игроками махачкалинского «Динамо» после матча с московским «Динамо», который состоялся 8 марта и прошёл в рамках 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«У нас скоро будет небольшой сюрприз. Я буду ближе к игрокам. Буквально в следующих матчах уже. В раздевалку просто заходил после игры [со «Спартаком»] поддержать, увидеть ребят. Я со многими знаком», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

Напомним, Махачев в последнем поединке, который состоялся на UFC 311, победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

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