Александр Усик показал, как тренируется с гирями и штангой

38-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик продемонстрировал в социальных сетях кадры своей тренировки с гирями и штангой.

В мае 2024 года Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.

Напомним, Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила 34-летнего новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) обязательным соперником Александру Усику. Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться о поединке до 12 апреля.