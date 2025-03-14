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Александр Усик показал, как тренируется с гирями и штангой

Александр Усик показал, как тренируется с гирями и штангой
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38-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик продемонстрировал в социальных сетях кадры своей тренировки с гирями и штангой.

В мае 2024 года Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.

Напомним, Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила 34-летнего новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) обязательным соперником Александру Усику. Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться о поединке до 12 апреля.

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