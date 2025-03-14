Бывшая жена Алексея Олейника планирует подать в суд на экс-супруга за оскорбление чести

Татьяна Олейник, являющаяся бывшей женой ветерана ММА и 47-летнего экс-бойца UFC Алексея Олейника, заявила, что планирует подать на своего бывшего супруга иск о клевете и оскорблении чести и достоинства.

«Тот факт, что мой бывший муж посмел опуститься на уровень низкопробной сплетницы, выдавая свои больные фантазии за слова знакомых, приписав мне разгульный образ жизни, употребление алкоголя и поиск мужчины для жизни, не сойдёт ему с рук. И, конечно, я подаю в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства.

Я одинокая мать четверых его детей, трое из которых – несовершеннолетние. С утра до ночи я занимаюсь их жизнью, учёбой, спортом, здоровьем. Я выплачиваю долги этого бессовестного человека, не знающего, что такое обязательства, благодарность, преданность, эмпатия, любовь и дружба», — приводит слова Татьяны «Матч ТВ».