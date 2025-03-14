Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

TKO может организовать шоу WWE, UFC и бокса на едином турнире в Саудовской Аравии

TKO может организовать шоу WWE, UFC и бокса на едином турнире в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Компания TKO, владеющая промоушеном смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) и популярной реслинг-федерацией World Wrestling Entertainment (WWE), может провести единый турнир в Саудовской Аравии, в котором пройдут поединки UFC, боксёрские бои и реслинг-матчи, сообщил журналист Билл Бхатти.

«В какой-то момент в этом или следующем году в Саудовской Аравии, как ожидается, состоится мегатурнир, в котором будут представлены бокс, UFC или MMA и WWE на одном мероприятии. Это станет лучшей демонстрацией всего, что связано с TKO», — приводит слова Бхатти издание Sportskeeda.

Ожидается, что этот турнир включит в себя три поединка из мира реслинга, в том числе за неоспоримое чемпионство, которым в данный момент владеет Коди Роудс, два боя UFC, один из которых с титулом на кону, а также крупный боксёрский поединок и сражение знаменитостей. Бхатти сообщил, что главными лицами могут стать Конор Макгрегор и Логан Пол.

5 марта было объявлено о создании новой боксёрской лиги, руководство которой будут осуществлять Дана Уайт и президент WWE Ник Хан при партнёрстве с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии. Название промоушена и дата первого ивента не оглашаются.

Материалы по теме
Легендарный рестлер Джон Сина во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса
Бывшая жена Алексея Олейника планирует подать в суд на экс-супруга за оскорбление чести
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android