TKO может организовать шоу WWE, UFC и бокса на едином турнире в Саудовской Аравии

Компания TKO, владеющая промоушеном смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) и популярной реслинг-федерацией World Wrestling Entertainment (WWE), может провести единый турнир в Саудовской Аравии, в котором пройдут поединки UFC, боксёрские бои и реслинг-матчи, сообщил журналист Билл Бхатти.

«В какой-то момент в этом или следующем году в Саудовской Аравии, как ожидается, состоится мегатурнир, в котором будут представлены бокс, UFC или MMA и WWE на одном мероприятии. Это станет лучшей демонстрацией всего, что связано с TKO», — приводит слова Бхатти издание Sportskeeda.

Ожидается, что этот турнир включит в себя три поединка из мира реслинга, в том числе за неоспоримое чемпионство, которым в данный момент владеет Коди Роудс, два боя UFC, один из которых с титулом на кону, а также крупный боксёрский поединок и сражение знаменитостей. Бхатти сообщил, что главными лицами могут стать Конор Макгрегор и Логан Пол.

5 марта было объявлено о создании новой боксёрской лиги, руководство которой будут осуществлять Дана Уайт и президент WWE Ник Хан при партнёрстве с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии. Название промоушена и дата первого ивента не оглашаются.