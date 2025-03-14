«Не нужно забывать, что есть другие весовые категории». Бивол — о будущем

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил по поводу своего будущего в профессиональном боксе.

«Не нужно забывать, что есть другие весовые категории. Часто бывает такое, что боксёр завоевал титул и ушёл. По своему желанию или проиграл. О нём только узнали, а он завязал. И его имя не так долго остаётся в памяти болельщиков. Хотелось бы закрепиться в истории бокса, показать бои, завоевать титулы», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.