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«Не нужно забывать, что есть другие весовые категории». Бивол — о будущем

«Не нужно забывать, что есть другие весовые категории». Бивол — о будущем
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил по поводу своего будущего в профессиональном боксе.

«Не нужно забывать, что есть другие весовые категории. Часто бывает такое, что боксёр завоевал титул и ушёл. По своему желанию или проиграл. О нём только узнали, а он завязал. И его имя не так долго остаётся в памяти болельщиков. Хотелось бы закрепиться в истории бокса, показать бои, завоевать титулы», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
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