Бивол рассказал, за что выражал благодарность Бетербиеву после боя

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол признался, что благодарил своего соперника и соотечественника Артура Бетербиева после их поединка.

«Если бы не бои с Канело, Бетербиевым, никто бы не знал обо мне, мы бы здесь не собрались. Хороший соперник показывает твой уровень. Мастерство может появиться только против хорошего соперника. За это я и благодарил Артура», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.