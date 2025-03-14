«Когда услышал 114-114, немного занервничал». Бивол — о судейском решении

34-летний российский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что во время объявления судейского решения в реванше с топовым соотечественником и бывшим обладателем абсолютного чемпионства Артуром Бетербиевым занервничал.

«На какую-то долю секунды, когда я услышал 114-114, я немного занервничал. Но в целом была удовлетворённость от своих действий», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Реванш между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.