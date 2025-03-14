Бивол рассказал, будет ли менять подготовку перед следующим боем

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, будет ли он менять подход к подготовке перед своим следующим поединком.

«Мы будем тренироваться лучше, усерднее. Тяжело что-то поменять за короткий срок, изменить технические приёмы, улучшить свой арсенал. Некоторые вещи вообще не нарабатываются. Лучше совершенствовать те вещи, которыми ты уже обладаешь», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.