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Бивол: Россия и Кыргызстан — папа и мама

Бивол: Россия и Кыргызстан — папа и мама
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, какое влияние на его личность оказали Россия и Кыргызстан.

«Кыргызстан – это восточное гостеприимство. В Питере тоже принимают хорошо. Я не могу сказать, что у меня один дом. Россия и Кыргызстан – папа и мама. Эти две страны, конечно, оставили отпечаток на моей личности», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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