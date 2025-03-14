Бивол: Россия и Кыргызстан — папа и мама

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, какое влияние на его личность оказали Россия и Кыргызстан.

«Кыргызстан – это восточное гостеприимство. В Питере тоже принимают хорошо. Я не могу сказать, что у меня один дом. Россия и Кыргызстан – папа и мама. Эти две страны, конечно, оставили отпечаток на моей личности», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.