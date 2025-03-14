Дмитрий Бивол рассказал, думал ли когда-то об уходе из бокса
Поделиться
34-летний российский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил, думал ли когда-то об уходе из спорта.
«Был такой момент, когда я по юношам выигрывал практически всё. Перешёл в мужики, там сразу пожёстче были ребята. И было тяжело. Но я помню, что мне отец сказал: «Попробуй ещё раз», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
Комментарии
- 14 марта 2025
-
20:24
-
20:15
-
20:04
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
18:30
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
16:20
-
16:10
-
16:06
-
15:36
-
15:00
-
14:02
-
13:26
-
13:05
-
12:07
-
12:03
-
11:29
-
11:06
-
10:52
-
09:50
-
09:11
-
00:01
- 13 марта 2025
-
23:44
-
22:43
-
22:05
-
21:14
-
21:03
-
20:23