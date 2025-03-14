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Дмитрий Бивол рассказал, думал ли когда-то об уходе из бокса

Дмитрий Бивол рассказал, думал ли когда-то об уходе из бокса
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34-летний российский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил, думал ли когда-то об уходе из спорта.

«Был такой момент, когда я по юношам выигрывал практически всё. Перешёл в мужики, там сразу пожёстче были ребята. И было тяжело. Но я помню, что мне отец сказал: «Попробуй ещё раз», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол
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