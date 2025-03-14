Экс-боец UFC объяснил, почему промоушену необходимо устроить поединок Топурии с Махачевым

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг объяснил, почему промоушену необходимо устроить бой Илии Топурии с чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Конечно, Илия особенный, но если он проиграет кому-то из списка [Гэтжи, Оливейра, Царукян], то потеряет огромные рыночные возможности, потому что вывеска «Илия против Ислама» просто сумасшедше-огромная.

Ммногие по-прежнему считают Илию чемпионом в полулёгком весе, и тут уже идёт дополнительная «наценка» из-за статуса «чемпион против чемпиона», а в этом всегда что-то есть. Если он, например, проиграет Гэтжи и только затем, спустя два или три боя, получит шанс за титул, это будет не совсем то же самое, чем то, что можно устроить сейчас», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkie.