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Дияр Нургожай не смог сделать вес перед дебютным боем в UFC

Дияр Нургожай не смог сделать вес перед дебютным боем в UFC
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Казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай не смог уложиться в лимит полутяжёлого веса перед поединком с бразильским бойцом Брендсоном Рибейро.

Нургожай показал на весах 95,48 кг при лимите весовой категории в 93 кг.

Для Дияра Нургожая этот бой станет дебютным в UFC. Всего на счету казахстанского бойца 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед. Нургожай получил контракт с UFC после победы в бою на Претендентской серии Даны Уайта с Бартошом Шевчиком. Ранее Нургожай выступал в промоушене Eagle FC.

Рибейро провёл в ММА 24 боя, в которых одрежал 16 побед, потерпел семь поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

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