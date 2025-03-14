Дмитрий Бивол высказался о расположении боксёров в рейтинге P4P

34-летний российский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о расположении боксёров в рейтинге Pound-for-pound (P4P).

«Всё абсолютно справедливо. Меня устраивает», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По состоянию на 14 марта 2025 года рейтинг P4P возглавляет украинский 38-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе непобеждённый Александр Усик, на втором месте расположился Теренс Кроуфорд, третий — Наоя Иноуэ, а Дмитрий Бивол — четвёртый. Пятым идёт Сауль Альварес, а шестой — Артур Бетербиев.

Ранее Дмитрий рассказал о своих переживаниях во время объявления результатов реванша с Бетербиевым.