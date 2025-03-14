Экс-чемпион UFC — о возможном поединке Махачева с Топурией: Ислам примет этот бой

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг заявил, что 33-летний российский чемпион в лёгком весе Ислам Махачев согласится на поединок с топовым испанским атлетом и экс-обладателем титула в полулёгком дивизионе Илией Топурией.

«Публика сейчас очень неспокойна по поводу этого боя. Так что, я думаю, в UFC собираются устроить Топурии титульный бой. Я думаю, Ислам примет это предложение. Конечно, он хочет получить шанс стать чемпионом в двух весовых категориях, но ему всё равно придётся подождать некоторое время из-за занятости Белала [Мухаммада]. Итак, тем временем вы устраиваете бой с Илией Топурией, который стал бы настоящим блокбастером», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkie.