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Том Аспиналл дал оценки бойцам UFC по 10-балльной шкале. Джон Джонс получил наивысший балл

31-летний временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл оценил бойцов промоушена по 10-балльной шкале. Наивысшую оценку от британца получил действующий обладатель пояса в тяжёлом дивизионе Джон Джонс.

Оценки бойцов UFC от Аспиналла:

1. Джон Джонс — 9.5.

2. Дрикус дю Плесси — 9.5.

3. Александр Волкановски — 9.

4. Алекс Перейра — 9.

5. Иржи Прохазка — 8.5.

6. Александр Волков — 8.5.

7. Шон Стрикленд — 8.5.

8. Джамал Хилл — 8.5.

9. Сириль Ган — 8.

10. Майкл Чендлер — 7.

Ранее президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и действующим обладателем пояса дивизиона Джоном Джонсом состоится.