Том Аспиналл дал оценки бойцам UFC по 10-балльной шкале. Джон Джонс получил наивысший балл

31-летний временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл оценил бойцов промоушена по 10-балльной шкале. Наивысшую оценку от британца получил действующий обладатель пояса в тяжёлом дивизионе Джон Джонс.
Оценки бойцов UFC от Аспиналла:
1. Джон Джонс — 9.5.
2. Дрикус дю Плесси — 9.5.
3. Александр Волкановски — 9.
4. Алекс Перейра — 9.
5. Иржи Прохазка — 8.5.
6. Александр Волков — 8.5.
7. Шон Стрикленд — 8.5.
8. Джамал Хилл — 8.5.
9. Сириль Ган — 8.
10. Майкл Чендлер — 7.
Ранее президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и действующим обладателем пояса дивизиона Джоном Джонсом состоится.