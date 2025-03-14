Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256, где главным событием шоу станет бой между итальянцем Марвином Веттори и представителем Грузии Романом Долидзе.

UFC 2025. UFC Fight Night 254, Лас-Вегас, США
Марвин Веттори — Роман Долидзе
16 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Марвин Веттори
Не началось
Роман Долидзе

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

  • главный бой вечера, средний вес: Марвин Веттори (84,36 кг) — Роман Долидзе (84,36 кг);
  • полусредний вес: Чиди Нджокуани (78,13 кг) -  Элизеу дос Сантос (77,56 кг);
  • лёгкий вес: Александр Эрнандес (70,76 кг) — Курт Холобо (70,53 кг);
  • легчайший вес: Дэ'Мон Блэкшир (61,68 кг) — Коди Гибсон (61,68 кг);
  • полутяжёлый вес: Дияр Нургожай (95,48 кг) — Брендсон Рибейро (93,21 кг);
  • полулёгкий вес: Сын Ву Чхве (66,22 кг) — Кевин Вальехос (65,99 кг);
  • тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,61 кг) — Райан Спэнн (112,94 кг);
  • легчайший вес: Су Ёун Ёу (61,68 кг) — Эй Джей Каннингем (61,68 кг)
  • легчайший вес: Карлос Вера (61,68 кг) — Джозиас Мусаса (61,91 кг)
  • женский минимальный вес: Стефани Лусиано (52,61 кг) — Сэм Хьюз (52,61 кг)
  • наилегчайший вес: Даниэль Барес (57,15 кг) — Андре Лима (57,15 кг);
  • женский легчайший вес: Жозиан Нунес (61,68 кг) — Присцила Кашоэйра (61,23 кг);
  • женский наилегчайший вес: Юнейси Дубен (56,92 кг) — Карли Джудис (56,69 кг).
Материалы по теме
Турнир UFC и бой Дани Милохина. Главные поединки недели
Турнир UFC и бой Дани Милохина. Главные поединки недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android