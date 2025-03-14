Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256

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Сегодня, 14 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256, где главным событием шоу станет бой между итальянцем Марвином Веттори и представителем Грузии Романом Долидзе.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира: