Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256
Сегодня, 14 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 256, где главным событием шоу станет бой между итальянцем Марвином Веттори и представителем Грузии Романом Долидзе.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
- главный бой вечера, средний вес: Марвин Веттори (84,36 кг) — Роман Долидзе (84,36 кг);
- полусредний вес: Чиди Нджокуани (78,13 кг) - Элизеу дос Сантос (77,56 кг);
- лёгкий вес: Александр Эрнандес (70,76 кг) — Курт Холобо (70,53 кг);
- легчайший вес: Дэ'Мон Блэкшир (61,68 кг) — Коди Гибсон (61,68 кг);
- полутяжёлый вес: Дияр Нургожай (95,48 кг) — Брендсон Рибейро (93,21 кг);
- полулёгкий вес: Сын Ву Чхве (66,22 кг) — Кевин Вальехос (65,99 кг);
- тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,61 кг) — Райан Спэнн (112,94 кг);
- легчайший вес: Су Ёун Ёу (61,68 кг) — Эй Джей Каннингем (61,68 кг)
- легчайший вес: Карлос Вера (61,68 кг) — Джозиас Мусаса (61,91 кг)
- женский минимальный вес: Стефани Лусиано (52,61 кг) — Сэм Хьюз (52,61 кг)
- наилегчайший вес: Даниэль Барес (57,15 кг) — Андре Лима (57,15 кг);
- женский легчайший вес: Жозиан Нунес (61,68 кг) — Присцила Кашоэйра (61,23 кг);
- женский наилегчайший вес: Юнейси Дубен (56,92 кг) — Карли Джудис (56,69 кг).
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