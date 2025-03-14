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Звезда «Барселоны» Ямаль посетил шоу WWE SmackDown

Звезда «Барселоны» Ямаль посетил шоу WWE SmackDown
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17-летний испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании Ламин Ямаль посетил шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SmackDown, которое в данный момент проходит в Барселоне в рамках европейского тура.

Фото: Из личного архива Дрю Макинтайра

«Избранный и избранный», — подписал фотографию с Ямалем рестлер Дрю Макинтайр.

Фото: Из личного архива Трипл Н

«Будущее «Барселоны» светлее, чем когда-либо… Наслаждайся шоу, Ламин», — написал бывший рестлер Пол Майкл Левек, выступавший под псевдонимом Triple H, а ныне директор по контенту WWE.

Также Ямаль встретился с действующим неоспоримым чемпионом WWE Коди Роудсом и попозировал с его поясом.

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