Пять россиянок вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

Пять российских спортсменок сумели выйти в финалы на чемпионате мира по боксу, который проходит в эти дни в городе Ниш (Сербия). За золотые медали поборются Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Салтанат Меденова (до 81 кг).

Кроме того, двум спортсменкам не удалось выйти в финалы, они, уступив в полуфинальных поединках, завоевали по итогам соревнований бронзовые медали — Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

Финальные поединки чемпионата мира по боксу пройдут в воскресенье, 16 марта.