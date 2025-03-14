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Пять россиянок вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

Пять россиянок вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии
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Пять российских спортсменок сумели выйти в финалы на чемпионате мира по боксу, который проходит в эти дни в городе Ниш (Сербия). За золотые медали поборются Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Салтанат Меденова (до 81 кг).

Кроме того, двум спортсменкам не удалось выйти в финалы, они, уступив в полуфинальных поединках, завоевали по итогам соревнований бронзовые медали — Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

Финальные поединки чемпионата мира по боксу пройдут в воскресенье, 16 марта.

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