Блахович: побью Анкалаева и получу реванш с Перейрой, идеальный сценарий

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал о своих ближайших планах на карьеру.

«Сейчас я целиком сосредоточен на Карлосе Ульберге. Я планирую его побить. У нас есть история, у нас незаконченное дело, которое мы должны довести до конца. После победы в этом бою я собираюсь выйти на титульный бой против Магомеда Анкалаева. Я побью Анкалаева и получу реванш с Алексом Перейрой. Защита пояса в бою с Перейрой — идеальный для меня сценарий», — приводит слова Блаховича MMAJunkie.

Блахович предыдущий поединок провёл в июле 2023 года, где потерпел поражение раздельным решением судей в конкурентном противостоянии с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой.

Ульберг идёт на серии из семи побед в UFC. Его последний бой состоялся в ноябре 2024 года и завершился для него победой единогласным решением судей над Волканом Оздемиром.