Бой Махачев — Топурия состоится в одном карде с боем Чимаев — дю Плесси в июне — источник

Титульные поединки Хамзата Чимаева против Дрикуса дю Плесси, а также Ислама Махачева против Илии Топурии могут состояться на одном номерном турнире на международной неделе боёв в конце июня.

Об этом сообщил близкий друг Хамзата Чимаева Расул Шамсудинов в ходе прямого эфира в одной из социальных сетей. Он также добавил, что в ближайшее время будет официальный анонс этих поединков.

Напомним, в своём последнем бою Чимаев одолел Роберта Уиттакера, а дю Плесси оказался сильнее Шона Стрикленда. Ислам Махачев победил Ренато Мойкано, который вышел на замену Арману Царукяну, а Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя, после чего оставил пояс полулёгкого веса и поднялся на дивизион выше.

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