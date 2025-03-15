Даня Милохин — Василе Жосан: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 марта, в Кишинёве (Молдавия) состоится вечер бокса FEA Championship, в одном из боёв которого сойдутся российский блогер Даня Милохин и местный боксёр Василе Жосан. Этот поединок станет вторым для россиянина в боксе.

Прямая трансляция спортивного мероприятия будет вестись на сайте Fea Fights TV.

Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

На данный момент Дане Милохину 23 года. В 2023 году звезда интернета рассказал, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). Тренером известного тиктокера является Зорик Степанян.