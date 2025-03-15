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Даня Милохин — Василе Жосан: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Даня Милохин — Василе Жосан: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 марта, в Кишинёве (Молдавия) состоится вечер бокса FEA Championship, в одном из боёв которого сойдутся российский блогер Даня Милохин и местный боксёр Василе Жосан. Этот поединок станет вторым для россиянина в боксе.

Прочие бои 2025. FEA Championship
Даня Милохин — Василе Жосан
15 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Даня Милохин
Не началось
Василе Жосан

Прямая трансляция спортивного мероприятия будет вестись на сайте Fea Fights TV.

Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

На данный момент Дане Милохину 23 года. В 2023 году звезда интернета рассказал, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). Тренером известного тиктокера является Зорик Степанян.

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Даня Милохин — Василе Жосан: звёздный блогер идёт за второй победой в ринге. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
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