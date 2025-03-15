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Эдди Хирн: внутреннее чувство подсказывает, что Бивол захочет трилогию с Бетербиевым

Эдди Хирн: внутреннее чувство подсказывает, что Бивол захочет трилогию с Бетербиевым
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Британец Эдди Хирн, являющийся сопромоутером абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, ответил на вопрос о следующих боях последнего.

«Бой с Дэвидом Бенавидесом никогда всерьёз не обсуждался. Никогда не было никаких разговоров, но это отличный бой, и мы не исключаем его. Он [Бивол] подарил нам четыре боя по всему миру, особенно в Саудовской Аравии, и большие возможности. Что бы он ни пожелал, мы это организуем. Если он хочет подраться с Бенавидесом, мы будем драться с Бенавидесом. Моё внутреннее чувство подсказывает, что он захочет сделать трилогию с Бетербиевым», — приводит слова Хирна Fighthype.com.

Напомним, абсолютное чемпионство Дмитрий завоевал после реванша с Артуром Бетербиевым, который состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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