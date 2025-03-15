«Он может там пошуметь». Диего Лопес — о перспективах Топурии в лёгком весе

Бразильский боец UFC Диего Лопес поделился мыслями о перспективах экс-обладателя титула в полулёгком дивизионе испано-грузина Илии Топурии в лёгком весе.

«Топурия может многого добиться в лёгком весе. Он ещё молодой, он настоящий атлет. Он может пошуметь там, у него есть для этого время.

Надеюсь, я буду чемпионом, если ему захочется вернуться. Так я смогу провести бой с ним.

Что ожидает меня дальше — увидим позже. Может быть, я окажусь в лёгком весе и проведу там один или несколько зрелищных боёв», — приводит слова Лопеса MMA Fighting.

Ранее менеджер Топурии Малки Кава заявил о том, что основной причиной решения бойца подняться в лёгкий дивизион стало то, что ему тяжело гонять вес, что, в свою очередь, может укоротить его профессиональную карьеру.