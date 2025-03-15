Платформа Fanmio подала в суд на Райана Гарсию из-за его снятия с боя в Токио в декабре

Развлекательная платформа Fanmio подала в суд на звёздного американского полусредневеса Райана Гарсию и его промоутерскую компанию Golden Boy за снятие с боксёрского выставочного боя против кикбоксёра Рукии Анпо, который должен был пройти в декабре 2024 года в Токио. Как сообщает ESPN, Fanmio должна была проводить платную трансляцию боя.

Напомним, 15 декабря Гарсия объявил, что не сможет принять участия в поединке из-за травмы запястья. Теперь он планирует провести бой 2 мая на Таймс-сквер с бывшим чемпионом Ролли Ромеро.

Fanmio оспаривает, что Гарсия по контракту может драться на другом шоу до выполнения своих обязательств перед организацией. Иск был подан в Окружной суд США в Калифорнии.

Отметим, что ранее 26-летний Гарсия выиграл судебный процесс у Девина Хейни, которого победил в бою в апреле 2024 года. Гарсия провалил взвешивание и не претендовал на чемпионский пояс Девина. Позже Райан провалил ещё и допинг-тест – в его крови был обнаружен остарин. Последовала дисквалификация Golden Boy на год, Гарсию убрали из рейтинга WBC, а поединок с Хейни признали несостоявшимся. Девин посчитал, что такое наказание для Гарсии – слишком несущественное, ведь сам Хейни в таком случае только получил обратно свой «0» в графе поражений.