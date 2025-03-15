Видео: Ярослав Амосов одержал победу удушающим над бывшим бойцом UFC Миллендером

31-летний украинский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории Ярослав Амосов в промоушене Cage Fury Fighting Championships (CFFC) на турнире под номером 140, проходившем в Филадельфии, одержал победу над 37-летним американским атлетом Кёртисом Миллендером, известным по выступлениям в Bellator и UFC.

Права на видео принадлежат CFFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cage Fury MMA.

Победа досталась Амосову после удачно проведённого удушающего приёма в первом раунде.

Напомним, Амосов свой последний бой проводил в ноябре 2023 года, где он проиграл нокаутом в третьем раунде Джейсону Джексону. Что касается Миллендера, то он предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и также проиграл там удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Джесси Ронсону.