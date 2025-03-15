Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Хирн назвал имена двух элитных боксёров, с которыми хочет сразиться Джошуа

Промоутер Хирн назвал имена двух элитных боксёров, с которыми хочет сразиться Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что его соотечественник и бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super Энтони Джошуа желает провести поединки с двумя элитными соперниками.

«Есть только два поединка, которые интересуют Энтони. Первый — с Тайсоном Фьюри, а второй — с Даниэлем Дюбуа. В моих мечтах, Тайсон Фьюри уже совершит своё возвращение на ринг в ближайшее время, в идеале — в ближайшие несколько месяцев, что позволит устроить поединок с Джошуа в этом году.

Но как вы понимаете, здесь нет никаких гарантий. Но это самый большой бой, который только можно организовать», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Свой последний поединок Джошуа провёл 22 сентября 2024 года с Дюбуа, проиграв нокаутом.

Материалы по теме
Эдди Хирн: внутреннее чувство подсказывает, что Бивол захочет трилогию с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android