Промоутер Хирн назвал имена двух элитных боксёров, с которыми хочет сразиться Джошуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что его соотечественник и бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super Энтони Джошуа желает провести поединки с двумя элитными соперниками.

«Есть только два поединка, которые интересуют Энтони. Первый — с Тайсоном Фьюри, а второй — с Даниэлем Дюбуа. В моих мечтах, Тайсон Фьюри уже совершит своё возвращение на ринг в ближайшее время, в идеале — в ближайшие несколько месяцев, что позволит устроить поединок с Джошуа в этом году.

Но как вы понимаете, здесь нет никаких гарантий. Но это самый большой бой, который только можно организовать», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Свой последний поединок Джошуа провёл 22 сентября 2024 года с Дюбуа, проиграв нокаутом.