Звезде «Барселоны» Ямалю подарили кастомный титул WWE на шоу SmackDown

17-летний испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании Ламин Ямаль получил кастомный титул популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SmackDown, которое Ямаль посетил 14 марта в Барселоне.

Фото: Кадр из трансляции

Ямаль посетил шоу вместе со своими одноклубниками — защитниками Алексом Бальде и Эктором Фортом.

Барселона стала первым городом в рамках европейского тура WWE, который продлится практически до начала главного шоу федерации — WrestleMania. По заявленной программе шоу WWE Raw и SmackDown состоятся в 11 городах и девяти странах Европы, в число которых войдут Испания, Италия, Ирландия, Бельгия, Северная Ирландия, Англия, Шотландия, Австрия и Нидерланды.