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Нейт Диаз заявил о намерении вернуться в UFC и сразиться за титул в полусреднем весе

Нейт Диаз заявил о намерении вернуться в UFC и сразиться за титул в полусреднем весе
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Скандально известный боец UFC Нейт Диаз заявил, что намеревается вернуться в промоушен и рассматривает титульный поединок в полусреднем дивизионе.

«Наследие? Мой путь ещё не завершён. Я думаю, что мой вклад недооценён. На мой взгляд, я на самом деле оказал большее влияние на UFC, чем кто-либо другой. Я имею в виду, что, например, у Конора [Макгрегора] в каком-то смысле тоже есть свой вклад в этот промоушен, а потом ты думаешь, что у моего брата была за карьера, но обо всём этом дерьме уже забыли.

Всё может исчезнуть, потому что ты всё равно не получаешь должного признания с самого начала своего пути. Лучше уж продолжать это дело, пока есть возможность. Вот почему я хочу сражаться всегда.

Посмотрите на нынешнее состояние. Все стали такими скучными! Но я хочу вернуться и завоевать титул чемпиона UFC. Я не хочу драться просто так, понимаешь? Я хочу за что-то бороться. Прямо сейчас ответьте, кто чемпион в полусреднем дивизионе? Понимаете, именно об этом я и говорю. Зачем мне возвращаться в UFC и просто с кем-то драться?

Никто из нынешних бойцов не интересует меня. Вот почему меня там сейчас нет, понимаете, о чём я? Я наблюдаю», — приводит слова Диаза издание talkSPORT.

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