Экс-боец UFC — о навыках борьбы Перейры: после боя с Анкалаевым эта история исчезла

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе американец Чейл Соннен высказался о навыках борьбы топового бойца Алекса Перейры.

«Вы не добьётесь успеха, когда начнёте говорить о поединке Алекса Перейры против Джона Джонса. У вас просто ничего не получится, потому что мы знаем, что Джон может повалить его на пол и избить. Это как раз то, что у Джона отлично получается. Он может сбить людей с ног, а затем избить их.

И вот вы смотрели на бой Алекса с Анкалаевым и думали: «Эй, знаете что? Оказывается, старого Алекса Перейру не так-то просто победить». Перейра действительно показал кое-что. Вся эта история о том, что он не может бороться и не может защищаться, теперь исчезла. Но Анкалаев раскрыл свой план, который заключался в том, чтобы провести тейкдаун, и его тактика провалилась», — приводит слова Соннена издание MMAJunkie.